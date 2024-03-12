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İstiklal Marşı’nın kabulünü minik öğrenciler hazırladıkları programla kutladı

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Kahramanmaraş’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıldönümü öğrenciler tarafından kutlandı.

İstiklal Marşı’nın kabulünü minik öğrenciler hazırladıkları programla kutladı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünü minik öğrenciler hazırladıkları programla kutladı
İstiklal Marşı’nın kabulünü minik öğrenciler hazırladıkları programla kutladı
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Onikişubat ilçesinde Akedaş İlkokulu’nda minik öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları program ile İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. Yıldönümünü coşkulu bir programla kutladı.

Programla ilgili konuşan öğretmenler, "12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı’mız Milli Marş olarak kabul edildi ve İstiklal Marşı kabulünün 103. yıldönümünü coşkulu bir programla kutladık. Program esnasında öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi. İstiklal Marşı’mızı öğrencilerimiz işaret diliyle söyleyerek farkındalık oluşturdular" dedi.

12 Mar 2024 - 19:04 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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