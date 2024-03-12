- Güncel

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı mask
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 Mar 2024 - 19:02 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL