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Deprem bölgesinin şubat ayı ihracatında Kahramanmaraş zirvede yer aldı

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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem bölgesinden şubat ayında yapılan ihracatta Kahramanmaraş'...

Deprem bölgesinin şubat ayı ihracatında Kahramanmaraş zirvede yer aldı mask
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem bölgesinden şubat ayında yapılan ihracatta Kahramanmaraş'ın bir önceki yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 130 artırarak zirvede yer aldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet illeri bazında açıklanan 2024 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Buluntu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin deprem bölgesindeki iller arasında ihracat artışı en yüksek il olduğunu aktardı.

2024 yılı Şubat ayında ihracat artışı en yüksek olan ilin yüzde 130,9'luk artışla Kahramanmaraş olduğunu, kenti yüzde 127,5'lik artış ile Hatay, yüzde 111,1'lik artış ile Osmaniye'nin takip ettiğini belirten Buluntu, Türkiye genelinde 100 milyon dolar ihracat yapan iller arasında Kahramanmaraş'ın, Yalova'dan sonra geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışı gerçekleştiren il olduğunu belirtti.

Buluntu, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından 11 Mart'ta açıklanan faaliyet illerine göre ihracat rakamlarında da önemli bir başarı gösterdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde130,9'luk bir artışla ihracatımızı 50 milyon dolardan 101 milyon dolara çıkarmayı başardık. Bu sonuç, Kahramanmaraş'ın ekonomik potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarı, sadece rakamlarla ölçülebilecek bir durum değil, aynı zamanda şehrimizin girişimci ruhu ve iş dünyasının kararlılığı sayesinde gerçekleşmiştir. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş dünyamızın her kademesindeki çalışanlarımıza, üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları ve kararlılığı olmadan, bu başarıya ulaşmamız mümkün olmazdı."

# 6 Şubat, ekonomi, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO

12 Mar 2024 - 19:02 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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