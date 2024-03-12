253 deprem konutu için daha ilk kazma vuruluyor

Söz konusu proje, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki çalışmaların ardından merkez mahallelerde de konut yapımına başlanması anlamına geliyor.

Deprem bölgelerindeki hak sahibi afetzedelerin bir kısmı, güvenli ve deprem korkusu olmadan yaşayacakları evlerine kavuştu. 6 Şubat’ta çekilen kura ile Kahramanmaraş genelinde 10 bine yakın afetzedeye anahtarları teslim edilmeye başlandı. Elbistan’da da ise, mart ayı sonuna kadar toplamda 3 bin kalıcı konutun teslim edilmesi planlanıyor.

6 Şubat 2023’teki depremin büyük hasara yol açtığı Nurhak’ta ise kalıcı konutlarla ilgili beklenen adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nurhak’taki 253 afetzedenin deprem endişesi taşımadan yaşayacağı konutların ihalesi sonuçlandı.

Yaklaşık maliyeti, 1 milyar 16 milyon lira olarak hesaplanan ihaleye 7 firma teklif verdi. İhale sonucunda en düşük teklif, 859 milyon lira oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, en düşük teklifi veren firma ile sözleşme imzaladı. İhale, konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini kapsıyor.

Konutların, 8 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.