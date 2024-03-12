Otomobil tarlaya savruldu: 1 ağır yaralı

Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin taralaya savrulması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Elbistan-Malatya kara yolunun Demircilik Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K.(23) yönetiminde Elbistan’a doğru seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Sürücünün çabası, otomobili yolda tutmaya yetmedi. Otomobil, önce yol kenarındaki şarampole düştü daha sonra da savrularak tarlaya girdi. Kazada, sürücü G.K. ağır yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil İmdat Hattı’na bildirmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı genci, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.