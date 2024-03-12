İYİ Parti adayı Mustafa Bölükbaşı’ndan nezaket ziyareti

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyesi Hasan Göçer’le bir süre sohbet eden İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, Elbistan için halisane duygu ve amaçlarla yola çıktıklarını belirtti.

Bölükbaşı, “Elbistan, Mustafa Bölükbaşı’nı bugün tanımıyor. Yıllarca eğitimcilik yaptım. Samimiyetimi, iyi niyetimi, Elbistan ve hemşerilerim için hissettiğim duyguları bilmeyen yoktur. Bu duygularla da yola çıktık. Memleketimizin hali ortada. Vatandaş dert yumağı olmuş. Biz de şehrimizi ayağa kaldırmanın düşüncesi ile çalışıyoruz. İnanın, gece gündüz demeden, tek başımıza arkadaşlarımızla birlikte bir mücadele veriyoruz. Ben milletimizin bunu göreceğine, milletimizin bunu takdir edeceğine inanıyorum. Milletimizin doğruyla yanlışı ayırt edebilecek ferasetinin olduğuna da inanıyorum” dedi.

Siyasetin bir mücadele sanatı olduğuna değinen Bölükbaşı, “Hemşerilerimizden aldığımız güç ve destekle hareket ediyoruz. Bizlere duyulan güvene layık olacağımızı, Elbistan Belediyesi’ni liyakatli kadrolarla yöneteceğimizi anlatıyoruz. Elbistan halkımıza çok ciddi ve samimi bir sorumluluk duygusuyla gidiyoruz. Bunun sonucunda da milletimiz ne takdir ederse hepimiz ona rıza göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyesi Hasan Göçer de; Bölükbaşı ve ekibine seçim çalışmalarında başarılar diledi.