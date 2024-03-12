Sıfır Atık yarışmasında ilkokul ve ortaokullarda iki il birinciliği

Elbistanlı iki öğrenci, ‘Sıfır Atık’ yarışması çerçevesinde hazırladıkları projelerle il birincisi olup Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenleyeceği yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke çapında düzenlediği ‘Sıfır Atık’ yarışmasına Elbistan’da 15 okuldaki öğrenciler katıldı. Atıktan Sanata İleri Dönüşüm kategorisinde 22 öğrenci, Sıfır Atık Projeleri kategorisinde 5 öğrenci ve İyi Uygulama Yapan Okul kategorisinde de 2 okul başvuru yaptı. Çeşitli kategorilerde ve düzeylerdeki yarışmada öğrenciler, atık ürünleri farklı şekillerde kullanıp yeni ürünler yapmaya çalıştı. Yapılan eserler, jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü eser değerlendirme komisyonu üyelerince yapılan oylamada okulöncesi düzeyinde 15 Temmuz Anaokulu 5 yaş minik yıldızlar sınıfı öğrencisi Betül Tekebaba "Metalce” eseri ile ilçe birincisi oldu. İlkokullar düzeyinin birinciliğini ise Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Mahmut Efe Özdemir “Dengeli Adam” adlı eseri ile elde etti.

Sıfır Atık Projeleri kategorisinde ortaokullar düzeyinde Şehit Kamil Topal Ortaokulu 5/F sınıfı öğrencisi Muhammet Çağrı Bulut “Araba Vinç” projesi ile ilçe birincisi, Atıktan Sanata kategorisinde ortaokullar düzeyinde Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Yiğit Türk “Satranç Masası” ile ilçe birincisi, liseler düzeyinde Elbistan Anadolu lisesi 12/C sınıfı öğrencisi Sudenaz Bilgehan Akdağ “Avize” projesi ile ilçe birincisi oldu.

İlçelerde birincilik elde eden projeler, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği il finaline katıldı. Finalde; Atıktan Sanata İleri Dönüşüm kategorisinde ilkokullar düzeyinde Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Mahmut Efe Özdemir “Dengeli Adam” eseri ile il birincisi oldu. Sıfır Atık Projeleri kategorisinde ortaokullar düzeyinde Şehit Kamil Topal Ortaokulu 5/F sınıfı öğrencisi Muhammet Çağrı Bulut “Araba Vinç” projesi ile il birincisi oldu.

Elbistanlı öğrenciler, bu sonuçlarla, bakanlıkta yapılacak olan yarışmada ilçemizi temsil etmeye hak kazandı.