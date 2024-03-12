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Yenisinin fiyatı yükselince tamiratlarında yoğunluk arttı

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Kahramanmaraş’ta 50 yıldır mutfak eşyası tamiratı yapan esnaf, sıfır eşyaların fiyatları artınca tamir işlerinde yoğunluk olduğunu söyledi.

Yenisinin fiyatı yükselince tamiratlarında yoğunluk arttı mask
Yenisinin fiyatı yükselince tamiratlarında yoğunluk arttı
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Tarihi Kapalıçarşı’da mutfak eşyası tamiratı yapan 63 yaşındaki Orhan Yoğun, "Depremden sonra da tamiratlarda azalma olmadı aksine yoğunluk fazlalaştı. Tencere, tava ve çaydanlıklarda fahiş fiyatlar olunca vatandaşlar çareyi eşyalarını tamir ettirmede buldu" dedi.

50 yıldır mutfak eşyası tamiratında hizmet verdiğini anlatan Yoğun, "Burada çaydanlık, tencere gibi mutfak eşyalarının parlatması, kulp değişimi, buna benzer bütün tamiratlarda insanlara bir faydamız olsun, ekonomiye bir faydamız olsun diye emek veriyoruz. Depremden sonra ise tamiratlarda azalma olmadı hatta daha çok tamir işleri olmaya başladı. Şu an halkımız çok fazla rağbet gösteriyor biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

12 Mar 2024 - 12:46 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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