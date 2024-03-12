İnşaat bekçisi ve işçiler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Elbistan’da, köy konutları şantiyesinde bekçilik yapan bir kişi ile inşaat işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; mahalledeki kırsal konut şantiyesinde bekçilik yapan Y.M., mesaisinin bitmesini müteakip aracıyla şantiyeden ayrılmak istedi. Bu sırada şantiyedeki işçiler U.N. (24) ve G.Y. (24) uyuduklarını ve erken saatte aracının çalıştırmaması için Y.M.’ye tepki gösterdi. İşçilerle inşaat bekçisi arasında bu nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine bekçi Y.M., U.N. ve G.Y. adlı işçilere tabanca ile ateş etti. Vücudunun değişik bölgelerine isabet eden mermilerle yaralanan işçiler, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, şüpheli Y.M.’yi olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.