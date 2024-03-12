İstiklal’in eğitim çınarları milli marşımızı seslendirdi

Elbistan İstiklal İlkokulu’nun 40 emekli öğretmeni, İstiklal Marşı’nın kabulünün 103.yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü çerçevesinde anlamlı bir çalışmaya imza attı.

İstiklal İlkokulu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 103.yıl dönümü dolayısıyla özel bir kolaj çalışması yaptı. Aynı zamanda vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u da anma günü olarak kutlanan bu yıl dönümünde, İstiklal İlkokulu’nda uzun süreler görev yaparak emekli olan öğretmenlerle irtibat kuruldu. Öğretmenlik yaşamları boyunca öğrencileri ile birlikte binlerce kez İstiklal Marşı okuyan eğitim çınarları, bulundukları il ve ilçelerde kamera karşısına geçti. Her bir eğitim çınarı, İstiklal Marşı’nın birer mısrasını okudu. İstiklal Marşımızın son mısraları ise, İstiklal İlkokulu’nun öğrencileri tarafından seslendirildi. Bu çalışma, video haline getirilerek, İstiklal Marşı’nın kabulünün 103.yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde yayımlandı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, kolaj çalışmasıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Bağımsızlık mücadelemizin başyapıtı İstiklal Marşımız vazgeçilmezimizdir” dedi.

İstiklal Marşı’nın Türk bayrağına ve Türk ordusuna ithaf edildiğini söyleyen Çetin, “Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu eseri, Kurtuluş Savaşı’nın o zorlu günlerinde milletin moralini yükseltmek, savaşın zorluklarına göğüs germek ve bağımsızlık ülküsünü canlı tutmak için kaleme almıştır. 12 Mart 1921 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi ile birlikte milli marşımız olmuştur.

İstiklal İlkokulumuz, bu özel günde bir farkındalığa imza atmak istemiş ve da değişik dönemlerde okulda görev yapan, şuanda da emeklilik yaşamlarını sürdüren büyüklerimizle bir kolaj çalışması gerçekleştirmiştir. Okul yönetimimize ve Elbistan’ımıza uzun yıllar hizmet etmiş değerli eğitimcilerimize anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.