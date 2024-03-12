- Politika

Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi

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Tunceli’nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi.

Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi mask
Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Tunceli’nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis üyesi adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, ilçeye bağlı Dereköy’e seçim çalışmaları yapmaya gitti. Yağıştan ötürü bozulan yolda aracıyla ilerleyemeyen Kılıç, çareyi eşeğe binmekte buldu. Eşek sırtında köye giden Kılıç, burada kendisini karşılayan köylülere seçimlerde kendisini desteklemelerini istedi.

Kılıç’ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.

12 Mar 2024 - 10:11 İHA Tunceli- Politika

Mahreç  İha

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