Ali Öztunç: “Erkan Gürbüz’ün kefili benim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz’e tüm Elbistanlılardan destek isteyerek, “Erkan Gürbüz’ün kefili benim” dedi.

Öztunç, Erkan Gürbüz’ün Elbistan Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP’li belediyelerin Elbistan’a hizmet konusunda yarışacaklarını söyledi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz’le birlikte sahada yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Esnaf ziyaretleri yapan ve vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Öztunç, Gürbüz’e destek istedi.

Ziyaret trafiği ve görüşmeleriyle ilgili değerlendirme yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan halkının büyük teveccühü ile karşılaştıklarını söyledi.

Elbistan’ı yıllardır aynı siyasi anlayışın yönettiğini ve değişim vakti geldiğinin altını çizen Öztunç, hemşerilerine seslenerek, “Bıkmadınız mı?” sorusunu yöneltti.

Öztunç, şunları söyledi:

“Yerel seçime gidiyoruz. Elbistan büyük bir deprem yaşadı. Sahipsiz kaldığı bir kez daha oraya çıktı. Kamu, deprem esnasında gereğini ilk zamanlarda çok yapmadı. Belediyeye büyük iş düşüyordu ama büyükşehir belediyesi gereğini yapmadı. Seçimde Elbistan’da değişimin vakti geldi. Yıllardır aynı siyaset ve mantık Elbistan’ı yönetiyor. Bir değişim olsun. Bıkmadı mı Elbistanlı hemşerilerim? Elbistan’a hiç bir şey katmadılar. Erkan Gürbüz bizim adayımız. Herkese hitap eden gencecik bir avukat. Hilesi yok, hurdası yok, hırsızlığı yok. Hırsızlık yapmaz, arsızlık yapmaz. Belediyeyi toparlamamız gerekiyor. Belediyenin toparlanması için de bu dönem Erkan Gürbüz’e oy verilmesi gerekiyor. Ben, beni seven bütün hemşerilerimden Erkan Bey’e oy istiyorum. Bu dönem bizi bir denesinler. Erkan Bey’in kefili benim. 5 yıl içinde Elbistan’ı ayağa kaldıracağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın eli burada olacak. Elbistan’ı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP’li belediyelerden alacağımız desteklerle ayağa kaldıracağız.”

Elbistan’ın ayağa kalkmasına katkı sunabilmesi için belediye yönetiminin CHP’de olması gerektiğine değinen Öztunç, “Ben bunu siyaseten istemiyorum. Sevdalısı olduğum Elbistan’ın yeniden ayağa kalkması için istiyorum. Memleketin ayağa kalkması için bana ihtiyacı var. Benim de iş yapabilmem için belediyenin bizde olması gerekiyor. Erkan Gürbüz, belediye başkanı olursa Elbistan’ı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Ben verdiğim sözü tutarım. 5 yıl içinde Elbistan yeniden eski günlerine dönecek” ifadelerini kullandı.

Tüm Elbistanlılardan ödünç oy isteyen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sözlerini “Bu bir parti seçimi değil. Bu seçim, bir aday seçimi. Bir tarafta ben varım. Gövdemi ortaya koymuşum Erkan Bey için. Diğer tarafta da öbür partiler var. Şuan bir ivme yakaladık. Yarışı bitireceğiz. AK Parti’ye oy vermeyecek bütün hemşerilerimden kendime, Erkan Gürbüz’e oy istiyorum. AK Parti’nin içerisinde olup da adaydan ya da meclis listesinden memnun olmayanlardan oy istiyorum. Benim belediye meclisi listem neredeyse Elbistan’ın tamamını kapsıyor. Diğer partilerin listelerine bakarsanız farkı görürsünüz. Ben Elbistanlı hemşerilerimden bu seçimde ödünç oy istiyorum” cümleleri ile tamamladı.