Bu çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi kırsal Narlı Mahallesi ile Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesinde çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor. Çayın Balıkesir’in Edremit ilçesi tarafında yer alan vatandaşlar 19.21’de iftar vaktinde oruçlarını açarken yaklaşık 10 metre ilerideki Çanakkale yakasındaki komşuları ise 19.24’te oruçlarını açıyor.

Mıhlı Çayı’nın Edremit yakasında yaşayan vatandaşlar “Biz Edremit’te oturuyoruz. Komşumuz olan Küçükkuyu’nun Mıhlı Mahallesi tarafındaki komşularımız bizden 3 dakika sonra iftarlarını açıyorlar.” Derken Çanakkale tarafından oturan vatandaşlar ise “Ezanımız Balıkesir tarafında okunduktan sonra bizim burada 3 dakika sonra okunuyor. Onlar oruç açarken biz bekliyoruz” dediler.