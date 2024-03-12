Mercan: “Elbistan’a, düğün ve nikah sarayı kazandıracağız”

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, kentte kazandıracakları düğün ve nikah sarayının sosyal belediyeciliğin özel örneklerinden biri olacağını söyledi.

Mercan, ihtiyaç sahibi ya da dar gelirlilerin bu imkandan cüzi bir bedelle yararlanabileceğinin altı çizdi.

Başkan adayı Murat Mercan, Elbistan Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışında birçok hizmeti vatandaşlarına sunacağının altını çizdi.

Bu çalışma ve projelerden birinin, Elbistan’daki ihtiyacı ortadan kaldıracağını vurgulayan AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, sosyal belediyeciliğin özel bir örneği olarak modern, konforlu yeni bir düğün ve nikah sarayı inşa edeceklerini belirtti.

Açık ve kapalı alan olmak üzere iki kısımdan oluşacak olan düğün ve nikah sarayının, hem kaliteli hem de ekonomik olarak hizmet vereceğini ifade eden Mercan, “Artık mutluluklarımızı da paylaşacağız” dedi.

Başkan Adayı Mercan, “Yeni bir yaşama ilk adımlarını atan çiftlerimizin en mutlu gününü tüm sevdikleriyle paylaşacakları modern, konforlu düğün ve nikah sarayını Elbistan’ımıza kazandıracağız. Açık ve kapalı olmak üzere iki kısımdan oluşacak düğün ve nikah salonumuz ile Elbistan’da sosyal belediyecilik ön planda tutulacaktır. Artan maliyetlerin farkındayız. Bu yüzden nikah ve düğün sarayımız hem kaliteli hem de ekonomik olacak. Bu projemiz, sosyal belediyecilik anlayışı ile birleşecek ve durumu olmayan, yardıma muhtaç durumda olan kişiler için de çok cüzi sembolik rakamlarla kullanılabileceklerdir” ifadelerini kullandı.