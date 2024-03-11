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Aile içi tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti

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Elbistan'da, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi Mahallesi Tepebaşı Ca...

Aile içi tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti mask
Aile içi tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
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Elbistan'da, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki sitenin 5.katında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, evdeki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu 53 yaşındaki Cemal Ö. adlı şahıs hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cemal Ö.'nün cansız bedeni, cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

11 Mar 2024 - 23:22 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Haber Merkezi

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