Nişantaşı Kruvasan-Kahve’den ramazana özel menü

Nişantaşı Kruvasan-Kahve on bir ayın sultanını, geleneksel iftar sofralarıyla ve ramazana özel birbirinden lezzetli tatlarla karşılıyor

Alanında uzman şefler tarafından üretilen leziz kruvasan çeşitleri ve damaklarda güzel tatlar bırakan kahve çeşitlerini Elbistan halkının damak zevkine sunan Nişantaşı Kruvasan-Kahve, ramazan ayında her güne özel menüsü ile misafirlerini ağırlayacak.

Yunus Emre Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Millet Bahçesi karşısında hizmet veren Nişantaşı Kruvasan-Kahve, on bir ayın sultanı ramazanı her güne özel ve birbirinden leziz iftar menüleri ile karşılıyor.

Ramazan ayının her gününe özel iftar menüleriyle misafirlerini ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Nişantaşı Kruvasan-Kahve, zengin ve hesaplı iftar menüleriyle lezzetli iftar sofralarının buluşma noktası olacak.

İşletme yetkililerinin yaptıkları açıklamada, “On bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca her gün farklı menülerle misafirlerimizin damak zevklerine hitap edeceğiz. Birbirinden leziz menülerimizde yer alan iftariyelikler, çorba, mezeler, içli köfte, birbirinden leziz fırın yemekleri ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Geniş ve nezih bir ortamda iftarlarını yapacak misafirlerimize keyifli bir iftar yemeği deneyimi yaşatacağız. Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetlerinin yer aldığı zengin menümüzde yöresel lezzetlerden geleneksel iftariyeliklere kadar her şey en ince ayrıntısına kadar sizler için düşündük. Alanında uzman şefler tarafından hazırladığımız eşsiz Ramazan menümüz ile ailece yenecek iftar yemeklerinin sevilen adresi olacağız. Keyifli ve lezzetli iftar sofrası için 0 544 413 00 93 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz” denildi.