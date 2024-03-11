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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

# Türkiye

11 Mar 2024 - 16:10 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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