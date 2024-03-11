Elbistan’da 4 yatırıma devlet teşviki verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elbistan’da 4 ayrı sektördeki yatırımlara devlet teşviki verdi. Afşin’de 2 yatırım teşvik listesinde yer aldı.

Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı. Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu dönemde bir değişikliğe giderek teşvik belgesi verilen yatırımların proje tutarları ve istihdam sayısı gibi detayları yayımladı.

Bakanlığın açıkladığı listede, Elbistan’dan 4 yatırım yer aldı. Depolama ve ambarlama hizmetleri, sığır, keçi süt ve yetiştiriciliği, elektrik enerjisi üretimi ve eğitim sektörlerindeki yatırımlar hakkında teşvik belgesi düzenlendi

Afşin’de ise hayvan yetiştiriciliği ve hayvan ürünleri projesi ile elektrik enerjisi üretimi yatırımı için teşvik belgesi verildi.