Elbistan’da, 5 bin 500 kişinin iftar sofrası Türk Kızılay’la kurulacak

Türk Kızılay Elbistan Şubesi, ‘Acımız bir aşımız bir’ sloganıyla bu ramazanda da 5 bin 500 depremzedeye iftar yemeği ikramında bulunacak.

Afetzedeler, Millet Bahçesi içerisindeki Türk Kızılay aşevi önünde ve Cumhuriyet Mahallesi’nde Cemevi civarında saat 17.00’den itibaren yemek alabilecek.

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, yardımseverlerin güveni ve desteği ile depremzedeler ve ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiklerini söyledi.

Akan, Türk Kızılay olarak, 6 Şubat 2023’teki depremin ardından afetzedelerin acısını dindirmek, yaralarına merhem olmak için bütün güçleriyle sahada olduklarını vurguladı.

Gıda ve hijyen kolisi dağıtımı ile nakdi yardım çalışmalarına ek olarak on bir ayın sultanı ramazanda da iftar sofralarını şenlendirmek için hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Akan, Elbistan’daki 5 bin 500 kişiye yemek dağıtımı yapacaklarını bildirdi.

‘Acımız bir aşımız bir’ sloganıyla Elbistan’da 2 ayrı lokasyonda iftar yemeği dağıtımı yapacaklarının bilgisini veren Akan, şöyle devam etti:

Türk Kızılay, olarak depremden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarını ramazan ayında da karşılamaya devam edeceğiz. Depremzedelerin yaralarının sarılması için personellerimiz ve gönüllülerimiz seferberlik ruhu ile çalışacaklar. Bu çerçevede ramazan ayı boyunca günlük 5 bin 500 kişiye iftar yemeği ulaştıracağız. Mutfağımızda pişen yemekler, Millet Bahçesi’ndeki aşevimiz ve Cumhuriyet Mahallesi’nde cemevi civarında dağıtım yapılacak. Dağıtım, saat 17.00 itibariyle başlayacak. Ayrıca afetzede hemşerilerimiz, aşevimiz önünde iftarlarını gönül rahatlığı ile açabilecekler.

Elbistan’la birlikte Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimizdeki hemşerilerimiz için de kollarımızı sıvadık. Afşin Kızılay ve Afşin Kaymakamlığı’nda 1200, Nurhak Kaymakamlığı’nda 1200 ve Ekinözü Kaymakamlığı’nda da 500 kişiye iftar yemeği ulaştıracağız.”

Ramazan ayı boyunca 1550 aileye 2’şer bin TL nakit desteğinin yanında gıda ve hijyen kolisi dağıtımını da sürdüreceklerinin altını çizen Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, “Tüm afetzedelerin acısı dinene kadar umutları yeşertmeye devam edeceğiz” dedi.