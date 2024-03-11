Diyarcan Et Lokantası, iftar menüsü ile misafirlerini ağırlayacak

Diyarcan Et Lokantası, ramazan ayı süresince tüm damak tatlarına hitap eden ve özel olarak hazırlanan iftar menüsü ile misafirlerini ağırlayacak.

Diyarcan Et Lokantası işletmecisi Bülent Taşar, ramazan ayına özel geleneksel lezzetlerin yer aldığı her damak zevkine uygun iftar menüsü hazırladıklarını söyledi.

Taşar, Diyarcan Et Lokantası’nın Elbistan’da iftar için nezih ve konforlu bir adres arayanlara, ramazanın ruhuna uygun sunumları ve enfes lezzetleriyle, unutulmayan iftarların adresi olacaklarını belirtti.

Taşar, şöyle konuştu:

“Ramazan ayı iftar sofralarıyla daha da şenlenir. Diyarcan Et Lokantası olarak 34 yıllık deneyimimizle, tüm hemşerilerimizi aileleri ile birlikte ramazan keyfini yaşayacağınız ve birbirinden lezzetli yemekleri tatmak için lokantamıza bekliyoruz. Geleneksel mutfağımızın olmazsa olmazı ızgara ve pidenin yanında çorba seçenekleri ile de iftarlarınızı şenlendirmek istiyoruz. Ailesi, dostları ve sevdikleri ile birlikte iftar güzelliğini paylaşmak isteyenler, kebap ve et çeşitlerimizi tadabilir.”

Toplu iftar organizasyonları için de sipariş kabul ettiklerini dile getiren Taşar, “İftar yemeği rezervasyon ve siparişi için 0344 415 1554 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Cumhuriyet Mahallesi Diyarcan Caddesi’ndeki lokantamıza tüm Elbistan ve bölge halkını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.