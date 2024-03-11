MARAŞYURT Derneği’nin yeni hizmet binası açıldı

İstanbul Kahramanmaraş ve İlçeleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MARAŞYURT) yeni dernek binasının açılışını, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin yer aldığı törenle gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bugüne kadar ve özellikle de deprem sonrasında, Elbistan başta olmak üzere afet bölgesinde yaraları sarmak için İstanbul’dan gönül köprüsü kuran Kahramanmaraş ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (MARAŞYURT), faaliyetlerini yeni dernek binasında sürdürecek.

MARAŞYURT’un yeni dernek binasının açılışı ise, çok sayıda Kahramanmaraş ve Elbistanlıyı bir araya getirdi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) Başkanı Uğur Yinanç, STK temsilcileri ve davetlinin katıldığı törende konuşan MARAŞYURT Derneği Başkanı Harun Demir, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

İstanbul ve çevre illerde yaşayan Kahramanmaraşlılara kapılarının açık olduğunu belirten Demir, “İnsanlarımızın ve hemşerilerimizin kendi kültürleri, örf ve adetlerini yaşayabilecekleri böyle güzel ve nezih bir ortam oluşturmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerimizi yeni dernek binamızda sürdüreceğiz” dedi.

Asrın felaketinin yol açtığı yıkımın zararını en aza indirmek için dernek olarak seferberlik ilan ettiklerini hatırlatan Demir, “6 Şubat 2023’te Elbistan ve bölgemizde büyük yıkım yaşadık. Büyük yaralar aldık. Devletimiz ve milletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Demir, tüm vatandaşların ve İslam aleminin ramazan ayını da tebrik ederek hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Demir’in konuşmasının ardından MARAŞYURT Derneği’nin yeni binasının açılış kurdelesi kesildi.