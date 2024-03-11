Arda Güler, Real Madrid'de attığı ilk gol için "İnanılmazdı" dedi

Arda, Real Madrid televizyonuna yaptığı açıklamada, "İnanılmaz atmosferde gol atmak tabii ki çok güzeldi. Çok mutluyum. İnşallah, tabii ki bunların devamı gelecek. Bunun için çalışmaya devam edeceğim. İnanılmazdı." şeklinde konuştu.

Gol anını, "Karşı karşıya kalmıştım, bir anda kalecinin açıldığını gördüm, sağa çektim vurdum çok şükür gol oldu." diye anlatan Arda, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Burada çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulübü ve zorlukları da beraberinde getiriyor ama bu zorlukları aşacak kalitem ve karakterim olduğuna inanıyorum. Daha güzel günler hepimizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Celta Vigo karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin güzel olduğunu ve tüm takım arkadaşlarını tebrik ettiğini aktaran Arda, "Ben de ilk golümü attığım için çok mutluyum. Ama inşallah bugünden sonrası daha da iyi olacak." diye ekledi.

Celta Vigo maçında skor 3-0 iken 90. dakikada Vinicius'un yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada Dani Ceballos'un verdiği güzel pasın ardından topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü atmıştı.

Golden sonra tüm takım arkadaşları Arda'yı tebrik ederken, Türk futbolcunun sevincinin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tüm taraftarlara da yansıdığı, tribünlerden "Arda, Arda" sloganlarının yükseldiği görülmüştü.

Arda'yı teknik direktör Carlo Ancelotti de tebrik etmiş ve basın toplantısında "Çok az süre aldı. Ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." demişti.