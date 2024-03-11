Uyuşturucu ve hırsızlık başı çekti: 73 tutuklama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hırsızlık ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 73 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, son haftaya icra edilen operasyonel faaliyetlere ait istatistiki bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; 4-11 Mart tarihleri arasında haklarında arama kararı bulunan 103 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 şahıs olmak üzere toplam 133 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 73 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 202 gram metamfetamin, 486 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bunun yanında trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 39 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 26 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.