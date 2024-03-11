Elbistanlı küçük güreşçiler Türkiye şampiyonasında

Elbistan Esentepe Ortaokulu’nun 2 öğrencisi, ata sporumuz güreşte Türkiye şampiyonasında mindere çıkacak.

Esentepe Ortaokulu öğrencilerinden Adilcan Doğanay ve Muhammed Durna Özdemir, Kahramanmaraş’ta düzenlenen küçük erkekler güreş turnuvasında önemli bir başarıya imza attı. 45 kiloda mindere çıkan Adilcan Doğanay, final maçında rakibine yenilerek 2.oldu. 34 kiloda mücadele eden Muhammed Durna Özdemir de 3.’lük elde etti. Her iki sporcu da bu derecelerle Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, öğrencileri ve antrenörlerini tebrik ederek bir sonraki turnuvada başarılar diledi.