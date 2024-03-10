Ekinözü'nde Genel Başkan Destici rüzgarı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ekinözü ilçesinde miting düzenleyerek partisinin Belediye Başkan adayı Rahmi Toraman’a destek istedi.

Destici, “Yetkiyi Rahmi kardeşimize, bize verdiğinizde bu hizmetlerin tamamını buraya getirmek için elimizi taşın altına koyacağız” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları çerçevesinde Ekinözü ilçesini ziyaret etti. BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Teşkilat Başkan Vekili Hakan Ayantaş, MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Arif Özdemir, Kahramanmaraş İl Başkanı Bilal Odunkıran ve ilçe başkanlarının eşlik ettiği Genel Başkan Destici, partililerin ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

İlçe meydanında toplanan yüzlerce partili ve vatandaşlara hitap eden Genel Başkan Destici vatana, devlete, millete sahip çıkmak için siyaset yaptıklarını söyledi.

Ülke siyasetine ve emekli maaşlarına değinen Genel Başkan Destici, “Doğru kimden gelirse gelsin destekledik, yanlış da kimden gelirse gelsin yanlış dedik ve doğrusunun yapılmasını istedik. Bugün de ülkemizde doğru yapılan işler var, bize göre yanlış giden işler de var. Bu yanlıştır dedik Doğruları destekliyoruz, yanlış olanları da söylüyoruz. Mesela nedir. Emeklilerimizin maaşı düşük kalmıştır. Emeklilerimizin bu hak mağduriyeti en kısa zamanda giderilmelidir. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Emeklilerimize her bayramda verilen ikramiye bu sene 3 bin liraya çıkarılmıştır. Bu bize göre düşüktür. Ramazan Bayramı için en az 5 bin lira, Kurban Bayramı için de en azından küçükbaş bir kurban alıp kessin diye 10 bin lira olarak verilmelidir” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili de hükümetin adım atması gerektiğine vurgu yapan Destici, şöyle devam etti:

“Burada da ağırlıklı olarak hayvancılık ve çiftçilik var. Dolayısıyla da tarım girdi maliyetleri maalesef çok yüksek. Başta mazottaki ÖTV’nin kaldırılması, elektrikteki yüzde 35 desteğin mutlaka devam ettirilmesi gerekiyor. Şu anda hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz para kazanıyor. Kazanmıyoruz derlerse doğruyu söylememiş olurlar. Fiyatlar epey yükseldi. O fiyatların düşmesi ve vatandaşımızın daha rahat gıdaya ulaşabilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve vatandaşlarımızın özellikle et ve süt ürünlerini daha ucuza alıp tüketmeleri gerekiyor. Hayat pahalılığı, enflasyon bir gerçeğimiz. Bununla mücadele asla sekteye uğramamalı. Milletimiz hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemelidir. Biz bununla ilgili önerilerimizi hükümete iletiyoruz. Doğruların yapılması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Cumhur İttifakı çatısı altında olsalar da bazı seçim çevrelerinde kendi logolarıyla yarıştıklarını hatırlatan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bir seçime gidiyoruz. Bu seçimlerin öncelikle ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, Ekinözü’müz için, seçimlere giren partilerimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 2017 yılındaki referandumdan beri Cumhur İttifakı ile beraberiz. Şimdi bu yerel seçimlerde de büyükşehir belediye başkanlıklarının tamamı başta olmak üzere, bazı il belediye başkanlıklarında, ilçe belediye başkanlıklarında ittifakla seçime gidiyoruz. İttifakın yani işbirliğinin olmadığı, ittifakta olan 3 partimizin de ayrı ayrı seçime girdiği seçim bölgeleri de var. Biz birlikte girdiğimiz yerlerde başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere biz Cumhur İttifakı ile beraberiz” şeklinde konuştu.

Ekinözü’nü hizmetin en iyisi ile buluşturacaklarının sözünü veren Genel Başkan Mustafa Destici, “Ekinözü’nde Rahmi Toraman kardeşimle seçime giriyoruz. İnşallah sizlerin desteği ile Ekinözü Belediyesini kazanacağız ve hizmetin en iyisini size getireceğiz. Ekinözü’nün ne kadar çok istihdama, yatırıma, alt yapıya, imar düzenlemelerine, yapılaşmanın güzelleşmesi noktasında pek çok hizmete talip olduğunu ya da pek çok hizmete ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Yetkiyi Rahmi kardeşimize, bize verdiğinizde bu hizmetlerin tamamını buraya getirmek için elimizi taşın altına koyacağız. Verdiğim sözün arkasında duracağım. Şayet yetkiyi verdiğiniz zaman seçimden sonra yine buraya geleceğim muhtarlarımızla, STK’larla, şehrimizin ileri gelenleri ile oturacağız konuşacağız. Biz bugüne kadar siyaset için, oy almak için yalan söylemedik. Popülist politika yapmadık, yapmayacağız. İnançlarımız, değerlerimiz için siyaset yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin Ekinözü Belediye Başkan adayı Rahmi Toraman’ın, ilkeli, şeffaf, dürüst, temiz bir yönetim anlayışını ilçeyle buluşturacağını vurgulayan Destici, “Biz devletten 1 kuruş hazine yardımı almıyoruz. Kendimizin, arkadaşlarımızın cebinden verdiği paralar ile yapıyoruz. Devletin hazinesinden 5 partiye bu seçimler için 7 buçuk milyar hazine yardımı dağıtıldı. Bu reva mıdır? Bu hiçbir partiye verilmemelidir, her parti bizim gibi kendi imkanları ile siyaset yapmalıdır. Rahmi kardeşimiz de burada seçim giderlerini kendisi karşılamaktadır. Biz helal para ile siyaset yapıyoruz. Sizlerin helal oylarınız ile burayı kazanmak istiyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı Ekinözü’nden ben müjdeyi almak istiyorum. Birlikte kazanacağız ve ilkeli, şeffaf, dürüst, temiz bir şekilde birlikte yöneteceğiz. Belediye başkanı seçildiğinde sadece kendisi yönetmeyecek, burayı Ekinözülü siz kardeşlerimizle birlikte yöneteceğiz. Doğru, temiz şekilde Ekinözü’nün bir kuruşunu heba etmeden, israf etmeden 1 kuruşunu boşa harcamadan, kimseye yedirmeden birlikte yöneteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun, Ramazan’ınız mübarek olsun” sözleri ile konuşmasını tamamladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha sonra Toraman’ın seçim irtibat ofisini ziyaret etti. Vatandaşlarla görüşen Destici, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Destici, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve Cumhur İttifakı Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Şahin'le de bir süre sohbet etti.