CHP Meclis Üyesi adayı Taşdemir’den ramazan mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Taşdemir, “İslam aleminin özlemle beklediği, başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Ramazan ayının, paylaşma ve birlikteliği simgelediğini belirten CHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, “Bu ayda; güçsüze yardım etmeli, kimsesize el uzatıp sahip çıkmalı, görmeyenin gözü, tutamayanın eli, konuşamayanın dili olmalıyız” ifadesini kullandı.

Bu ayda derin bir manevi ikliminin teneffüs edileceğini hatırlatan Taşdemir, Elbistan’da 6 Şubat depremlerinin acı izlerinin gölgesinde bir ramazan ayı yaşanacağını dile getirdi.

Taşdemir, şöyle konuştu:

“Ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu kutlu ayda inşallah sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteyeceğiz. Ramazan, ‘Ben değil, biz diyenlerin’ ayıdır. Ramazan, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır. Bütün bu güzel duygular yaşanırken şehrimizde depremin yaralarının taze olduğunu da unutmayalım. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bu minvalde sergileyerek yaralarımızın sarılmasına vesile olalım.

On bir ayın sultanı bu özel ayın, bu minvalde ve en güzel şekilde yaşanacağına, kardeşlik sofralarının kurulacağına ve dayanışmanın her zamanki gibi kendini göstereceğine can-ı gönülden inanıyorum.

Bu duygularla, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran ramazanın başta güzel şehrimiz olmak üzere ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”