- Sağlık

Türkiye'de 2023'te 5 binden fazla kök hücre nakli yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül: "2023'te yaklaşık 5 bini aşan kök hücre nakli uygulandı. Türkiye'de 10 milyon kişi başına düşen kök hücre nakli sayısı yılda 500 düzeyini aştı ve Avrupa Birliği ülkelerinin düzeyine ulaştı"

Türkiye'de 2023'te 5 binden fazla kök hücre nakli yapıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, Türkiye'de geçen yıl 5 binden fazla kök hücre naklinin yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Cangül, Türk Hematoloji Derneğince Antalya'da yapılan 16. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de kök hücre naklinin arttığını belirtti.

Türkiye'nin bu anlamda önemli bir ilerleme kaydettiğini aktaran Prof. Dr. Cangül, 2000'li yılların başında 10 merkezde sadece 100 kök hücre naklinin gerçekleştirilebildiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığının 2023 yılı verilerine göre 147 kemik iliği nakli merkezinin bulunduğu bilgisini veren Cangül, "2023'te yaklaşık 5 bini aşan kök hücre nakli uygulandı. Türkiye'de 10 milyon kişi başına düşen kök hücre nakli sayısı yılda 500 düzeyini aştı ve Avrupa Birliği ülkelerinin düzeyine ulaştı." dedi.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz de hematopoetik kök hücre naklinin başta kan kanserleri, bağışıklık sistemi hastalıkları, kemik iliği yetmezlikleri ve bazı doğumsal metabolizma hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklarının tedavisinde kullanılan, tam şifa sağlama potansiyeli olan önemli bir tedavi yöntemi olduğunu vurguladı.

- CAR-T hücre tedavisi hematolojik kanserlerde başarı gösteriyor

Türk Hematoloji Derneği Araştırma Sekreteri Prof. Dr. Selami Koçak Toprak ise son 20 yıldaki gelişmelerin kanser tedavisinde vücudun bağışıklık sisteminin etkin şekilde kullanılabileceğini gösterdiğini belirtti.

Toprak, CAR-T hücre tedavisinin akut lenfoblastik lösemi, lenfoma, multiple myeloma gibi hematolojik kanserlerin tedavi yaklaşımlarında büyük başarılar gösterdiğini kaydetti.

Toprak, mevcut tedavi yöntemlerinin tüketildiği ve yaşam beklentisinin çok kısa olduğu bilinen yüksek riskli hastalarda elde edilen başarılı sonuçların gelecekte bu yaklaşımın erken dönemde kullanılması halinde tedavi şansının yükseleceğine işaret ettiğini vurguladı.

Toplantıya ayrıca Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar da katıldı.

# "16. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedaviler Kongresi", Antalya, Kongre, Türk Hematoloji Derneği

10 Mar 2024 - 17:34 AA Antalya- Sağlık

Mahreç  Anadolu Ajansı

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

DUYURU

Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.

GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM

Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL