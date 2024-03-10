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Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen bu çorba hem tok tutuyor hem de şifa veriyor

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Diyetisyen Gülsüm Hazman, Sivas’ta Ramazan ayında bolca tüketilen ‘peskütan’ çorbasının bol proteinli ve tok tutan bir çorba olduğunu söyledi.

Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen bu çorba hem tok tutuyor hem de şifa veriyor mask
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Geçmişten günümüze kadar uzanan ve halk arasında şifa defosu olarak anılan yöresel peskütan çorbası, uzun süre tok tuttuğu için özellikle Ramazan ayında sıkça tercih ediliyor. Diyetisyen Gülsüm Hazman. günümüzde sofraların vazgeçilmez bir lezzeti haline gelen ve tok tutması nedeniyle Ramazan ayında sıkça tercih edilen peskütan çorbası hakkında açıklamalarda bulundu. Azman, peskütan çorbasının oldukça faydalı olduğunu söyleyerek, “Peskütan Sivas’ın yöresel lezzetlerinden bir tanesi. Sıkça tercih ediliyor. Peskütan koyun sütünün yoğurduyla hazırlanan bir üründür. Yoğurdun süzülüp un ve tuz katılmasıyla elde edilir. Buzdolabının olmadığı dönemlerde yoğurdu muhafaza etmek için kullanılmıştır bu yöntem. Bu yüzden sıkça tercih edilmiştir. Yaptığımız peskütan çorbası ise sağlığa oldukça faydalıdır” dedi.

“Yüksek protein içerir”

Azman, peskütan çorbasının yüksek protein içerdiğini ve bu yüzden tok tuttuğunu ifade ederek, “İçerdiği yarma, nohut, mercimek gibi ürünlerle yüksek protein içerir. Bu nedenle bizim uzun süre tok kalmamızı sağlar. Ayrıca yüksek posa içeriği sayesinde bağırsaklarımızın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bu sebeple Ramazan ayında çok sık tercih edilen bir çorba çeşididir peskütan” diye konuştu.

10 Mar 2024 - 14:20 İHA Sivas- Yaşam

Mahreç  İha

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