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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı mask
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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklama, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 72,3 milyar lira destek sağladıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini anımsattı.

"Bütüncül sosyal yardım"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını dile getiren Göktaş, bu kapsamda sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını belirtti.

Göktaş, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan, eşit ve adil hizmet prensibiyle, toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağı ile ulaştıklarının altını çizdi. 

# Türkiye

10 Mar 2024 - 14:19 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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