Mercan, “Rezerv alan ve kentsel dönüşümle şehrimize yeni vitrin kazandıracağız”

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, rezerv alanı ve kentsel dönüşümle yaşam kalitesi yüksek, güvenli yapılarla şehre yeni bir vitrin kazandıracaklarını söyledi.

Planlı, vizyoner dokunuşlarla şehrin ticari ve konut akslarına değer katacaklarına vurgu yapan Mercan, “Şehrimiz için en elzem gördüğümüz bu konuda 1 Nisan sabahı işe koyulacağız” dedi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, projelerini açıklamayı sürdürüyor. İmar planı projesiyle şehrin geleceğini çizen Mercan, depremin yıkıp geçtiği Elbistan’da rezerv alan ve kentsel dönüşümle huzur ve prestijin sembolü haline getireceklerini vurguladı.

Bu süreci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa götüreceklerini belirten Mercan, riskli alan ve bina kavramını kentin gündeminden çıkaracaklarına işaret etti.

‘Şehrimizin tüm gerçeklikleri ışığında bir dakika bile geçirmeden kollarımızı sıvayacağız’ diyen Mercan, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde kentsel dönüşüm rezerv alanında halihazırda bulunan riskli binalar yıkılıp yeni binalar başka bir alanda yapılacak. Zemin sağlam olduğu halde yıkım olan yerlerde ise yerinde dönüşüm yapılacak. Riskli yapı olduğu belirlenen (ağır hasarlı veya çürük) binalar yıkılacak ve aynı sahada yeniden inşa edilecek” dedi.

Tüm bu işlemlerin, şeffaf ve hızlı bir şekilde yürümesi sağlayacak bir mekanizmayı da hayata geçireceklerine vurgu yapan AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın yeni yaşam ve iş alanları, hazırlayacağımız yeni imar planı ve deprem mevzuatına göre eksiksiz bir şekilde inşa edilecek. Tüm bunlar yapılırken belediyemiz ve bakanlığımız ortaklığında kurulacak Çözüm ve İletişim Ofisi sayesinde vatandaşlarımızın merak ettiği konulara hızlı cevaplar ve yaşadığı sorunlara hızlı çözümler üretilecek.”

Mercan, Kümbet ve Cumhuriyet başta olmak üzere ihtiyaç duyulan mahalleler için ayrı ve özel bir kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm planı uygulayacaklarını da sözlerine ekledi.