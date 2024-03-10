Deprem şehitlerinin fotoğrafını minibüsün arkasına astı

Kahramanmaraş’ta yaşayan 22 yaşındaki Emin Gülçin, 6 Şubat depremlerinde ağabeyini ve 20 civarında yakınını kaybetti. Depremin ve tanıdıklarının unutulmamasını isteyen genç, kullandığı minibüsün arkasına deprem şehitlerinin fotoğraflarını yapıştırdı. Gülçin, "Depremi unutmamak ve unutturmamak, aynı zamanda anıları kalsın diye böyle bir şey yaptım. Onların anıları kalsın diye fotoğraflarını minibüsün arkasına yapıştırdım. İnsanlar fotoğrafını çekiyor. Buradaki fotoğraflarda en yakın ağabeyim ve aile dostlarımız var. İş yerimiz Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Çiçekli Caddesi’ndeydi ve o cadde komple yıkıldı. 5 katlı apartmandı ve komple yıkılmıştı. Allah rahmet eylesin hepsine" dedi.

Minibüsün arkasındaki, "04.17’ye kadar her şeyimiz vardı, 04.18’de hiçbir şeyimiz kalmadı" yazısı da dikkat çekti.