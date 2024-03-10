- Ekonomi

Gabar’da 2024’ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak’ta terör örgütünden temizlenen Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye’nin yeni enerji kaynağına dönüştü. 2019 ve 2020 yıllarında bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası açılan kuyular ile günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

Gabar’da 2024’ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Gabar’da 2024’ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
+7
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gabar Dağı’nda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda günlük 30, 35 bin varil çıkartılırken, 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. 2024 yılı sonunda hedef günlük 100 bin varile ulaşmak. Bölge halkı, yapılan çalışmalardan ve gelen müjdeli haberlerden umutlu. Gabar Dağı eteklerinde kurulu Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, eskiden buralarda olaylar olduğunu, insanların eziyet çektiğini ve huzursuzluk olduğunu söyledi. Şimdi ise petrol sayesinde çok güzel şeyler olduğunu belirten muhtar Vural, "Mutlu ve huzurlu oluyoruz. Bu da gençlerimize yansıyor. İlerde daha çok yansıyacağını umuyoruz. Yetkililerden de ricamız artık gençlerimiz dışarıya gitmesin, kendi memleketlerinde çalışsınlar. İlersde bu rezervler artınca da bölgeye çok faydası olacak. Eskiden yüzlerce askerle girilemeyen bu Gabar Dağı’nda şimdi kırmızı tulumlu TPAO elemanları dolaşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Her gün yeni bir rezervin çıkmasıyla tıpkı milli takımımızın yabancı takımlara gol attığı gibi mutlu oluyoruz. Umutluyuz, bu petrolün ileride ülkemizin ekonomisine büyük katkısı olacak, Şırnak’ımız da kalkınacak. Yöre halkı da mutlu, inşallah onlara da iş sahası açılacak” dedi.

Akçay Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz da, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan sismik çalışmalarda ilk olarak Gabar Dağı’nda petrolün keşfedildiğini hatırlattı. 4 yıl içinde 35-40 kuyuda çalışmaların devam ettiğine değinen Yılmaz, üretimin günlük 35 bin varili geçtiğini kaydetti.

"Eskiden bölge barut kokuyordu, şu an petrol kokuyor"

Köylüler olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bu petrolün ülke ekonomisine vereceği katkı ile birlikte köy gençlerinin de umutları artıyor. Gençlere de iş sahaları açılmasını bekliyorlar. Mevsimlik işçi olarak batı illerine gideceklerine bugün kendi kapılarının önünde Türkiye Petrolleri büyük sahalar açtılar. Gençler kendi evlerinin önünde, kendi dağlarında çalışmak istiyor. Eskiden bölge barut kokuyordu, şu an petrol kokuyor. Bu huzur konusunda da çok mutluyuz. Eskiden gidemediğimiz yerlere şu an rahatlıkla gidebiliyoruz. Petrol sayesinde aşamadığımız dağlara yol açtılar. Hayvancılık açısından da ulaşamadığımız yerlere şimdi daha rahat ulaşabiliyoruz. Bu gidişle de varil sayıları artıyor. Her kuyu daha sevinçli ve müjdeli haberle geliyor” dedi.

10 Mar 2024 - 12:42 İHA Şirnak- Ekonomi

Mahreç  İha

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

DUYURU

Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.

GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM

Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL