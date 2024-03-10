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"KALKAN-14" operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan yabancılara sahte belge düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları" tespit edilen 25 şüphelinin "KALKAN-14" operasyonlarında yakalandığını duyurdu.

"KALKAN-14" operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdükleri operasyonların aralıksız devam edeceğini, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Yerlikaya, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne, İl Göç İdaresinin yaptığı bildirim sonucu yapılan incelemelerde, yabancıların, insani veya kısa dönem ikamet belgesi başvurularında ibraz ettikleri kira kontratları, doktor raporları, faturalar ve diğer muhtelif evrakların usulsüz veya sahte olarak düzenlendiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Bunun üzerine, "rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, bu kapsamda, aralarında kamu personelleri, danışmanlık şirketi sahipleri, postacı, doktor gibi çeşitli meslek gruplarına sahip insanların bulunduğu şüphelilerin, örgütsel faaliyet kapsamındaki hiyerarşik ağ içerisinde, sahte belge düzenleyerek yüksek haksız kazanç sağladıklarının belirlendiğini kaydetti.

25 şüphelinin, "KALKAN-14" operasyonlarında yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, yakalananlar arasında, 1 doktor, 3 noter görevlisi, 5 danışmanlık şirketi sahibi ve 1 posta görevlisi bulunduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünü ve operasyonda görev alan polisleri tebrik etti.

# Türkiye

10 Mar 2024 - 12:37 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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