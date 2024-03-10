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Kahramanmaraş'ta "Zaferin Rengi" filminin gösterimi yapıldı

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Kentteki bir sinema salonunda gerçekleştirilen gösterime, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, film yönetmeni Abdullah Oğuz, oyuncu Kubilay Aka ile Gülper Özdemir de katıldı

Kahramanmaraş'ta "Zaferin Rengi" filminin gösterimi yapıldı
Kahramanmaraş'ta "Zaferin Rengi" filminin gösterimi yapıldı
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Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenci ve vatandaşlar ile Fenerbahçeli taraftarlar "Zaferin Rengi" filmini izledi.

Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneğince kentteki bir sinema salonunda düzenlenen programda, depremzede öğrenci ve vatandaşlar, İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin İngiliz takımına karşı zaferini anlatan "Zaferin Rengi" filmini seyretti.

Organizasyona yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeliler, filmi alkışladı.

Programda bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kentte güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, Umutkent Konteyner Kent'te çalışan binlerce gönüllüye şükranlarını sunduğunu belirtti ve filminin yönetmenliğini üstlenen Abdullah Oğuz'a da teşekkür etti.

Koç, filme ilişkin, "Bu filmi seyrettikten sonra hem bu milletin bir evladı olmaktan, bu millete hizmet etmekten hem de Fenerbahçe taraftarı olmaktan olağanüstü gurur duyacaksınız. İftihar edeceksiniz, şeref duyacaksınız." diye konuştu.

Filmin yönetmeni Abdullah Oğuz ise konteyner kentte kalan çocukları ziyaret ettiklerini, hepsinin umut ve hayat dolu olduğunu söyledi.

"Zaferin Rengi" filminde 100 yıl önceki bir mücadeleyi anlattıklarını ifade eden Oğuz, filmin sonunda umudun olduğunu belirtti.

Yapımda Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i oynayan Kubilay Aka da Fenerbahçeli olmaktan onurlu olduklarını belirtti.

Filmin milli mücadeleyi ve zaferin rengini anlattığını belirten Aka, "zaferin rengi denilince akla sarı ve lacivertten başka nadir şeyler geliyor. " diye konuştu.

Oyuncu Gülper Özdemir de Fenerbahçeli olarak böyle bir filmde yer almaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

# "Zaferin Rengi", Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, film, Kahramanmaraş

10 Mar 2024 - 00:25 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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