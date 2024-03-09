Çalıştığı çiğ köftecide rahatsızlanan genç, hayatını kaybetti

Elbistan'da, çalıştığı çiğ köftecide aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir bacaklarındaki varış nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen 26 yaşındaki Onur Yetişgen adlı genç, Binali Yıldırım Bulvarı'nda çalıştığı çiğ köftecide rahatsızlandı. Mesai arkadaşlarının ilk müdahaleyi yaptığı talihsiz genç, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetişgen, acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yetişgen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ekinözü ilçesine nüfusuna kayıtlı olan Yetişgen'in kesin ölüm sebebi, otopsiden sonra netlik kazanacak.