Kadir Küçük: “Beytülmale el uzatmayacağız, uzattırmayacağız”

Elbistan Bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayı Kadir Küçük, “Elbistan’ın değerlerine ve halkın çıkarlarına aykırı tek bir adım dahi attırmayacağız” dedi.

Küçük, beytülmale el uzatmayacaklarını, uzatılmasına da izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “Görevimizi; kimsenin hakkını yemeden, elimizden geldiğince kentimiz için en iyisini yaparak, alnımız ak bir şekilde ve herkesin hakkına hukukuna sahip çıkarak yapacağız” şeklinde konuştu.

Belediye meclislerinin yerel yönetimlerin bel kemiği olduğunu hatırlatan Elbistan Bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayı Kadir Küçük, “31 Mart'ta sadece belediye başkanları seçilmeyecek. Aynı zamanda yerel yönetimlerin bel kemiği olan belediye meclislerine de halkın temsilcileri seçilecek. Hemşerilerimiz, kendi seslerini belediye yönetiminde duyuracak, halkın temsilcisi ve sözcüsü olmaya kimi layık görüp görmediğine karar verecek. Biz de; siyasi parti rozetlerini elimizin tersiyle itip bağımsız üye olarak belediye meclisinde kürsüyü halkın sesinin ve sözünün duyulması için kullanacağız” ifadesinde bulundu.

Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir ve diğer bağımsız meclis üyesi arkadaşları ile şehrin birleştirici gücü olacaklarının altını çizen Küçük, “Oluşturduğumuz bu ahenkle, Elbistan’ımızı daha mutlu ve huzurlu bir şehir haline getirmekten farklı bir ajandamız yok. Şehrimiz daha hızlı, daha güçlü, daha ileri olsun istedik. Şehrimizi, kadim gelenekleri ve gelecek vizyonu ile buluşturup sadece bölgenin lideri değil, ülkemizin önde gelen şehri yapma gayemiz var. Sağ olsunlar Elbistan halkı da bizleri bağrına bastı. Biz de onlardan aldığımız bu güçle beytülmale el uzatmadan, uzattırmadan, kapalı kapılar arkasında değil her kararını halkın gözünün önünde alan bir anlayışı temsil edeceğiz” diye konuştu.

Elbistan Bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayı Kadir Küçük, 11. Mart’ta ilk orucun tutulması ile başlayacak ramazan ayının da tüm Elbistanlılar ve İslam alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.