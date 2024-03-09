Silaha krom makyaj

Samsun’da, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) onaylı yetkili 3 silah ustası bulunuyor. Ruhsatlı silah sahipleri, güvenlik güçlerinden aldıkları onaylı yazı ile tabanca ve tüfeklerini bu ustalara yaptırabiliyor.

Silah ustaları en çok krom kaplama işlemi yaptıklarını belirtirken, bir kaplama işleminin maliyetinin ise 4 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında farklılık gösterdiğini, krom kaplamanın en az 10 yıl dayanabildiğini ifade ettiler.

En çok yaptıkları işlemin kaplama olduğunun altını çizen silah ustası Esat Keskin, “Genellikle kaplama ve boya işlemi yapıyoruz. İşlemler silaha göre değişiyor. İşlemi 1 gün süren de var 1 hafta süren silahlar da var. Genelde kaplama işlemi için bize başvuruyorlar. En çok yerli silahlar geliyor. Krom kaplama, cerakote boya, titanyum kaplama işleri daha çok oluyor. Kaplama işlemi 4 bin 500 TL’den başlıyor, üzerindeki işlemelere göre 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. Tamirat işleri genelde bize gelmiyor, fabrikalara gidiyor. Samsun’da benim gibi toplam 3 silah ustası var. Bu işi yapan fazla kişi yok. Bu meslek herkesin yapacağı meslek de değil. Çünkü prosedürü çok uzun. Sürekli denetim altındasınız. Hata yapma şansınız da yok” dedi.

“Bir silah kaplamasının en az 10 yıl gitmesi gerekiyor”

Silah kaplama işleminin ömürlük olması, en kötü 10 yıl dayanması gerektiğine değinen Esat Keskin, “Bizleri en çok oyalayan işlem, silahları kaplamadan önce yaptığımız tesviye işlemi. O da silahın kirliliği ve deforme olmasına göre değişiyor. Kaplama işleminin normalde ömürlük olması gerekiyor. O da yapan ustanın yeteneği ile kullanılan kromun kalitesine bağlı. En kötü durumda krom kaplamanın 10 yıl gitmesi gerekir. Cerakote boyalarda ise bu durum daha kısa sürebiliyor. En pahalı olarak bir keresinde SIG Sauer 220 Target modeli gelmişti. 14 bin dolar civarında bir değeri var. Silahı teslim almadım. Sahibini yanımda beklettim ve işlemini yapıp gönderdim. Avrupa olarak en çok SIG Sauer, yerli olarak da Sarsılmaz marka silahlar kaplama yaptırmak için geliyor. Polimer silahlarda kaplama işlemi pek tercih edilmediğinden onlar gelmiyor” diye konuştu.