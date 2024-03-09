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Gazeteciliğin zorlu şartları gençlere aktarıldı

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Kozan’da Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri, gazetecilik mesleğinin zorluklarını İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden dinledi.

Gazeteciliğin zorlu şartları gençlere aktarıldı mask
Gazeteciliğin zorlu şartları gençlere aktarıldı
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Adana’da 8 Mart Kadınlar Günü nedeni ile Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri gazetecilik mesleğinin zorlu şartlarını kadın gazeteci Beril Solmuşgül’den dinledi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa yaklaşık 100 öğrenci katılım sağladı. İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 2 kadın muhabirden biri olduğunu ve sahada aktif görev yaptığını aktaran Solmuşgül, kadın muhabirlerin sahada zoru başardıklarını söyledi. Birçok farklı olayda kadın muhabirlerin işin zorluğuna bakmaksızın her haberde görevlerini en iyi şekilde yaptığını kaydeden Solmuşgül, “Gazetecilik sahada kadın erkek ayrımı olmadan halkın doğru bilgiyi en hızlı ve doğru şekilde alması için zamanla yarış demek. Bizlerin sahada kamuoyuna en doğru ve hızlı bilgiyi aktarmak verdiğimiz mücadelede mesleğin zorluklarının o an bizler için bir önemi yok. En çok asayiş haberlerinde çekim yaparken saldırılara maruz kalıyoruz ama bu haber yapmamız için hiçbir engel değil. Bir kadın olarak evde görevlerimiz olabilir ama bizler ‘hayat haberdir’ felsefesi ile her zaman doğru haberi en hızlı en doğru şekilde okuyucuya ulaştırmak için mücadele ederiz” dedi.

Gazetecilerin sahada her zaman zor şartlarda çalıştığını aktaran muhabir Solmuşgül, “İnsan sevdiği işi yaparak çalışırsa yaşadığı zorlukların bir önemi yoktur. Emek verilen her iş değerlidir. Gençler hayatınızda birçok zorluk olacak sevdiğiniz işi yapar, iyi insan olmak için mücadele ederseniz hayat her zaman size başarı merdivenlerini tırmanmanızda sizin yanınızda olacaktır. Bu hayatta çok para kazanmak önceliğimiz değil, severek hakkını vererek ve iyi olma yolundan ayrılmayarak hayatın bize sunduklarına şükür ederek başarıya ulaşacaksınız” diye konuştu.

Program öğrencilerin hazırladıkları müzik ve şiir şöleni ile devam ederken okul müdür yardımcısı Sema Serin, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Beril Solmuşgül’e plaket takdim etti.

09 Mar 2024 - 22:30 İHA Adana- Yaşam

Mahreç  İha

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