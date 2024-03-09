- Politika

Polis ve jandarmanın yakasında canlı kamera olacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bütün jandarma ve polis devriyelerimizde ASELSAN’ın yaptığı yüz tanıma kamera sistemi olacak. Artık gecenin 2’sinde veya gündüz. Nerede olursa olsun. Polis veya jandarma sizi durdurdu. Sakın ha sakın ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz’ demeyin" dedi.

Polis ve jandarmanın yakasında canlı kamera olacak mask
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Yerlikaya ayrıca, "Kaç terörist kaldığını ben hiç vermiyorum ama şunu söyleyeyim, artık son evreleri olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ’da çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Çorlu Halk Eğitim Merkezinde aday proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Yerlikaya, proje tanıtım toplantısı öncesinde bakanlığın faaliyetleriyle ilgili çalışmaları ve yakalamalardaki istatistikleri açıkladı. Bakan Yerlikaya, istatistiklerin yanı sıra polis ve jandarmanın yakasında artık canlı yayın yapabilen kameraların olacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Bütün jandarma ve polis devriyelerimizde ASELSAN’ın yaptığı yüz tanıma kamera sistemi olacak. Artık gecenin 2’sinde veya gündüz. Nerede olursa olsun. Polis veya jandarma sizi durdurdu. Sakın ha sakın ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz’ demeyin. O da aynı sizin güzel gülümsemeniz gibi gülecek. Çünkü kendini de kamera kaydediyor. Kamera hem polisimi, hem jandarmamı hem sizi kaydediyor. Aynı zamanda biz arzu edersek, bakanlıktaki GAMER Merkezinde bile ben canlı izleyebiliyorum. Yani devriye yaparken orada sizi durdurup ya da gelen araçlarla ilgili her şeyi biz canlı olarak izleyebiliyoruz hatta onunla konuşabiliyoruz. Dolayısıyla siz siz olun durdurulduğunuzda ‘İyi günler’ deyin başka bir şey demeyin” dedi.

“Sayılarını biliyoruz”

Bakanlığın faaliyetlerine ilişkinde açıklamada bulunan Yerlikaya, “İHA ve SİHA’larımızın verdiği güçle kırsalda operasyon sayımız 17 bin 757. Büyük, orta çaplı, küçük operasyon dağılımı bu polislerimizle. Yine jandarmamızın bölgesinde ise 3 bin 396. Toplam 21 bin 153 operasyon. Peki bu operasyonlarda ne olmuş, 782 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun 60’ı ölü. 601 sağ, 4 yaralı 117 teslim. Şimdi 2016 yılında bir yılda hain terör örgütü Türkiye’de 2 bin 322 eylem yapmış, geçen sene 88, bu yıl 8. Yanlış anlamayın ama duvara herhangi bir terör örgütünü övücü yazı yazsalar biz bunu ’eylem’ diye yazıyoruz. Yani bu 88 eylemin içerisinde en az 20 tane duvara yazı eylemi var. Hepsini en hassas şekilde takip ediyoruz. PKK’yı kastederek söylüyorum, sayılarını biliyoruz ama beni izleyenler bilir, bizim sınırlarımız içerisinde kaç terörist kaldığını ben hiç vermiyorum ama şunu söyleyeyim, artık son evreleri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü bir sistem. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri. Onun kararlılığı azmi, onun cesareti, aynı zamanda Cumhur İttifakımızın da destek ve kararlılığını altını çizmemiz lazım. Son 9 ayda FETÖ’ye yönelik 4 bin 278 operasyon düzenlendi 6 bin 521 gözaltı 1350 tutuklu, 1353 adli kontrol. DEAŞ operasyonun sayısı 2 bin 599, 656 tutuklu, 481 adli kontrol, son terör örgütlerinin her birini tek çatı altında verdik. 407 operasyon, 734 gözaltı tutuklu ve adli kontrol. Bir de bunları biliyorsunuz biz sözde lider takımlarıyla ilgili bunların kategori olarak ayırıyoruz. Bu süre içerisinde tüm terör örgütlerinde 46 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 5’i kırmızı, 7 yeşil, turuncu ve 30’u gri. 9 ayda engellenen terör eylemleri bakın 94’ü bombalı eylem olmak üzere 128 terör eylemini Allah’a hamdolsun engelledik. Bunun 107’si PKK, 19’u DEAŞ, 2’si sol. Maalesef engelleyemediğimiz, sizin de bildiğiniz üç eylem var. 1 Ekim İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasına saldırı girişimi, biliyorsunuz iki terörist orada etkisiz hale getirilmişti. 28 Ocak Santa Maria Kilisesi saldırısı iki terörist sadece ama sadece Cumhurbaşkanımız 24 saat demişti onu mahcup etmedik. 10 saat içerisinde bunları yakalayıp adalete teslim ettik. Yine menfur bir saldırı 6 Şubat Çağlayan Adliyesi saldırı girişimi. Ne oldu onlar? İki terörist orada kahraman polislerimizce etkisiz hale getirildi" dedi.

09 Mar 2024 - 22:21 İHA Tekirdağ- Politika

Mahreç  İha

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