Izgın muhtar adayı Çolak’tan ramazan ayı mesajı

Izgın Mahallesi muhtar adayı İbrahim Çolak, Ramazan ayı dolayısıyla mesajı yayınladı. Çolak, tutulacak oruçların, yapılacak ibadetlerin ve edilecek duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Elbistan’ın Izgın Mahallesi’ne muhtar adayı olarak çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren İbrahim Çolak, 11 ayın sultanı ramazan dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayının bereketi ve feyzinin başta mahallesi olmak üzere tüm Elbistan’a ve İslam alemine yansımasını dileyen Çolak, “Rahmet, mağfiret ve arınma ayı, 11 ayın sultanı ramazana ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Ramazan ayının bereketini ve feyzini sadece kendimizle sınırlı tutmayacağız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ve bizlerden yardım bekleyen hiçbir canı unutmayacağız. Allah’ın izniyle yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hareket ederek, bu mübarek ayın güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Asrın felaketinin gölgesinde ikinci ramazanın idrak edileceğini belirten Izgın Mahallesi muhtar adayı İbrahim Çolak, “On bir ayın sultanı bu özel ayın, güzel Elbistan’ımızda en güzel şekilde yaşanacağına, kardeşlik sofralarının kurulacağına ve dayanışmanın her zamanki gibi kendini göstereceğine can-ı gönülden inanıyorum. 13 ay önce yaşadığımız deprem felaketiyle birlikte içimizdeki burukluğu, ramazanın huzur iklimi ile bir nebze olsun azaltmış olacağız. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan bu ayı, bir bağışlanma mevsimi olduğunun bilinciyle idrak etmemiz gerekiyor.

Bu duygularla bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran ramazanın, tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim” şeklinde konuştu.