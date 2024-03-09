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DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine yönelik “Bozdoğan-10” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-10” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-10” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

"Sizlerin duası ve desteğiyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda; DHKP/C Terör Örgütü içerisinde “aranıyor” durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan, örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

MLKP Terör Örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü Kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

İstanbul Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle ."

09 Mar 2024 - 19:05 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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