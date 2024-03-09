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Ramazan öncesinde SYDV'lere 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi haneler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Ramazan öncesinde SYDV'lere 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı mask
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Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını belirtti.

Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için ülke genelindeki SYDV'ler aracılığıyla yardımları sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 837,3 milyon lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.

SYDV'lere aktarılan kaynağın, ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz çalıştığını anlatan Göktaş, kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını vurguladı.

# ekonomi

09 Mar 2024 - 18:54 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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