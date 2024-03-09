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Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Citroen olarak sıralandı.

Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti mask
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 560 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 903 satışla Renault, 7 bin 730 satışla da Citroen takip etti.

Satış sıralamasında Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkati çekti.

Ford, 7 bin 145 satışla dördüncü, Volkswagen 6 bin 730 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Otomobil satışları ele alındığında şubat ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 468 ile Renault oldu. Onu 7 bin 468 satışla Fiat, 5 bin 664 satışla Citroen izledi.

Toyota, 5 bin 565 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 5 bin 6 satışla beşinci sırada yer aldı.

Lüks otomobil satışları

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart ve Seres hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları şubat ayı için 1201 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları 75'te kaldı.

Lüks otomobil grubunda şubatta 209 DS, 93 Porsche, 33 Lexus, 23 Maserati, 13 Jaguar, 3 Lamborghini, ikişer adet Aston Martin ile Bentley ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 6 bin 92 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 5 bin 194 satışla Ford, 2 bin 542 satışla Volkswagen izledi. Citroen, 2 bin 66 satışla dördüncü, Peugeot 1809 satışla beşinci oldu.

Şubat ayında markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO10610600106106
ASTON MARTIN220022
AUDI1.5601.560001.5601.560
BENTLEY220022
BMW1.4701.470001.4701.470
BYD22022000220220
CHERY5.0065.006005.0065.006
CITROEN5.6645.6642.0662.06607.7307.730
CUPRA63663600636636
DACIA3.9383.938003.9383.938
DFSK1616181803434
DS20920900209209
FERRARI110011
FIAT7.396727.4684.0192.0736.09211.4152.14513.560
FORD131.9381.9513.7161.4785.1943.7293.4167.145
HONDA2.1302.130002.1302.130
HONGQI110011
HYUNDAI2.9991.3694.3683853852.9991.7544.753
ISUZU08614423086144230
IVECO02752750275275
JAGUAR1313001313
JEEP37737700377377
KARSAN044404
KG MOBILITY – SSANGYONG1.1011.10117917901.2801.280
KIA1.3781.37818518501.5631.563
LAMBORGHINI330033
LAND ROVER205205000205205
LEAPMOTOR1717001717
LEXUS3333003333
MASERATI2323002323
MAXUS0202002020
MERCEDES-BENZ2.1352.13595095003.0853.085
MG1.7451.745001.7451.745
MINI15415400154154
MITSUBISHI5500055
NETA2424002424
NISSAN1.6701.670001.6701.670
OPEL4.9194.9191.4071.40706.3266.326
PEUGEOT4.3334.3331.8091.80906.1426.142
PORSCHE9393009393
RENAULT9.7321.73611.4681.4351.4359.7323.17112.903
SEAT76976900769769
SERES000000
SKODA4.0654.065004.0654.065
SKYWELL2525002525
SMART00000
SUBARU2323002323
SUZUKI52552500525525
TESLA7575007575
TOGG1.2011.20101.20101.201
TOYOTA4.9276385.5659229224.9271.5606.487
VOLKSWAGEN4.1884.1882.5422.54206.7306.730
VOLVO1.3971.397001.3971.397
TOPLAM:26.26856.00982.2777.82515.88823.71334.09371.897105.990
* Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.

# ekonomi

09 Mar 2024 - 17:38 AA İstanbul- Ekonomi

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