Ceren Kreşten eğlence dolu Dünya Kadınlar Günü programı

Programda çocukların gösterileri, dramaları, şiirleri yer alırken devamın da ebeveynler çocuklarla beraber etkinlikler yaptılar. Programın devamında anne babalar eğlence dolu yarışmalar yaptılar. Çocuklarla beraber eğlenerek kutlanılan güzel bir 8 Mart hatırasına imza attılar.

Programla ilgili konuşan kurum müdürü Hamdi Ceren, “Ne mutlu ki yaşadığı zamana mühürlerini vurmuş güçlü kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir aradayız. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçlü kahramanlar, kadınlar eksik olmayın. Tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programımız da öğrencilerimizin gösterileri, dramaları ve şiirleri yer alırken bununla beraber ebeveynlerin öğrencilerimizle beraber etkinlik yapmalarını ve ebeveynlerin eğlence dolu yarışmalarına yer verdik. Programa katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.