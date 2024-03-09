09 Mar 2024 - 15:47- Güncel G:

Sarayaltı Cafe törenle hizmete açıldı

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Elbistan’da, işletmeciliğini Elif Bağcıoğlu’nun yaptığı Sarayaltı Cafe Bistro Patisserie, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Arkadaş ve aile buluşmala...

Sarayaltı Cafe törenle hizmete açıldı mask
Sarayaltı Cafe törenle hizmete açıldı
Sarayaltı Cafe törenle hizmete açıldı
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Elbistan’da, işletmeciliğini Elif Bağcıoğlu’nun yaptığı Sarayaltı Cafe Bistro Patisserie, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Arkadaş ve aile buluşmalarında birlikte güzel vakit geçirebilecek, özel tasarımlarıyla nezih bir ortamda doyumsuz sohbetlerin keyfine varılacak Sarayaltı Cafe Bistro Patisserie Elbistan’da Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Bakkallar ve Esnaflar Odası Başkanı Kemal Şahin, Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, belediye başkan adayları ve davetliler katıldı.

Yapılan duanın ardından işyerinin açılış kurdelesini protokol üyeleri ile işletme sahibi Elif Bağcıoğlu, davetliler ile birlikte kesti.

Misafirlerine hem klasik hem de yenilikçi ürünler sunmayı ilke edindiklerini belirten işletme sahibi Elif Bağcıoğlu, “İşyerimizde birbirinden leziz kahve çeşitlerinin yanı sıra sıcak soğuk içecekler, özel çaylar ve fast food ürünlerimiz ile Elbistan ve bölge halkının damak zevkine hitap edeceğiz.  Alakart menü, dünya mutfağından lezzetler ve damak çatlatan lezzetleri ile ızgara çeşitlerimizi de Elbistan ve bölge halkının beğenisine sunacağız. Birbirinden şerbetli tatlılar ile yaş ve kuru pasta çeşitlerimizle misafirlerimizi özel tasarımlarıyla nezih bir ortamda ağırlayacağız. İşletmemizde gece saat 24.00’e kadar açık olacak işletmemizde misafirlerimiz arkadaşları ve aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilecekler. Usta şeflerimizin özenle hazırladığı birbirinden leziz ürünlerimizi tatmak için sizleri de işyerimize bekliyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

09 Mar 2024 - 15:47 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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