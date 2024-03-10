A Termik’in yeni üniteleri için kritik viraj

Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne 1 milyar dolardan fazla bir bütçe ile hayata geçirilecek 2 yeni ünite için kritik viraja girildi.

37 milyar 500 milyon liralık yatırımla yapılacak 2 ünitenin kurulum aşamasında 3 bin 500; işletilmesinde ise 800 personel istihdam edilecek.

Her biri 344 MW gücünde olacak. 5.ve 6.ünitelerin faaliyete geçmesiyle birlikte santralin toplam kurulu gücü 2.043 MWe’ye çıkacak.

Ülkemizde linyit kömürüne dayalı kurulan en büyük santrallerden biri olan Afşin- Elbistan A Termik Santrali’nin temeli, 1973 yılında atıldı. Her biri 344 MW gücünde dört ünite olarak planlanan santralin 1. ünitesi 21 Ekim 1984’te üretime başladı. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin teknolojisi, 1980’li yıllara dayandığı için çevre sorunlarıyla da gündemden düşmedi. Bacalarından atmosfere yayılan kül ve zehirli gazlar nedeniyle bölgedeki kanser vakalarının artmasının birinci faktörü olarak gösterilen dev tesisin kış aylarında bacalarından savrulan kül nedeniyle karın rengini bile siyaha çevirdiğine şahitlik edildi. Afşin-Elbistan A Termik Santrali, çeyrek asra yakın sürecin ardından Çelikler Holding’e 2018 yılında devredildi.

Devirden sonra da sürekli çevre sorunları ile gündeme gelen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin ünite sayısını 4’ten 6’ya çıkaracak projenin ÇED süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan ÇED dosyası görüşülürken 6 Şubat 2023’te asrın felaketi yaşandı. Santral, depremde hasar alarak üretime ara vermek zorunda kaldı. Yaklaşık 1 yıllık revizyon ve yenileme çalışmalarının ardından santralde üretim yeniden başladı.

5.ve 6.üniteyle ilgili de ÇED süreci hızlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 milyar 200 milyon dolarlık yatırımla ilgili İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapacak. Komisyon, ÇED raporunu, İDK toplantısından itibaren 10 iş günü içerisinde inceleyecek ve değerlendirecek. ÇED raporunda önemli eksiklik ve yanlışlıklar yok ise; komisyon çalışmaları sonlanacak ve ÇED raporuna son hali verilecek.

Öte yandan, ÇED olumlu kararının çıkması halinde 5.ve 6.ünitelerden yılda net 4 bin 613 GWh enerji üretimi hedeflenen projede, ana üniteler olarak; kazanlar, buhar türbinleri ve jeneratörleri, ana ve yardımcı soğutma sistemleri yer alacak. Akışkan yatak teknolojisine sahip olacak ünitelerde; Elektrostatik Filtre (ESF), Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) gibi sistemler de yer alacak.

Planlanan 2 yeni ünitenin işletmeye açılması ile birlikte, tesiste istihdam edilecek personelin büyük bir bölümünün bölge halkından temin edileceği vurgulanırken; inşaat aşamasında 3 bin 500, işletme aşamasındaki ise 800 personel çalışacağı belirtiliyor.

Yıllık 11 milyon ton kömürün yakılacağı ünitelerin, 3,5 yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Ünitelerin işletme ömrünün ise 35 yıl olacağı değerlendiriliyor.