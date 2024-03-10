10 Mar 2024 - 11:35- Güncel G:

Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi’nin projesi gün yüzüne çıktı

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Elbistan Kaymakamlığı’nın koordinesinde hayata geçirilecek Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi’nin projesi gün yüzüne çıktı. Projenin hayata geçmesiyle...

Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi’nin projesi gün yüzüne çıktı mask
Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi’nin projesi gün yüzüne çıktı
Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi’nin projesi gün yüzüne çıktı
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Elbistan Kaymakamlığı’nın koordinesinde hayata geçirilecek Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi’nin projesi gün yüzüne çıktı.

Projenin hayata geçmesiyle Malatya kayısısı hinterlandına alınarak tescillenen Elbistan kayısısı, bu tesiste işlenip paketlenerek hem üreticinin kazancı hem de ekonomiye sağladığı katma değer artacak.

 Elbistan Kaymakamlığı’nca bir süre önce girişim başlattığı Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi’nin, proje hazırlık ve yer tespit çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte üreticilerin de görüşleri ve fikirleri doğrultusunda; 1 milyondan fazla ağacın bulunduğu Elbistan’da kayısıda özellikle fiyat istikrarının sağlanması konusunda önemli bir işlev üstlenecek satış kooperatifi kurulumu da tamamlandı.

Elbistan’da üreticiye büyük katkı sunması beklenen proje, ilçeye bağlı Evcihüyük Mahallesi’nde hayata geçirilecek.

Elbistan Kaymakam Yunus Ataman, Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi proje hazırlık çalışmalarının onay aşamasına geldiğini söyledi.

Kaymakam Ataman, tesisin yapılmasının planlandığı alanda incelemede bulunan ve projenin onaylanması ile inşaat çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

Kaymakam Ataman; tesisin en hızlı şekilde tamamlanarak 2024 hasat dönemine yetiştirilmesi için yoğun gayret sarf edildiğinin de altını çizdi.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, tesisin, üreticilere ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

10 Mar 2024 - 11:35 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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