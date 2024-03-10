Uzağı yakın edip Manyas’la Elbistan arasında gönülleri birleştirdiler

Balıkesir/Manyas Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından başlatılan ‘Manyas’tan Elbistan’a Gönül Hattı’ projesi, uzakları yakın edip gönülleri birleştirdi.

Manyas halkının da büyük katkı sunduğu proje çerçevesinde hazırlanan 1500 gıda kolisi öğrenciler ve öğretmenler tarafından Elbistan’daki depremzedelere dağıtıldı.

Manyas Anadolu Lisesi öğretmeni Kubilay Soylu’nun koordinesinde "Manyas’tan Elbistan’a Gönül Hattı" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elbistan’daki depremzedeler için bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Öğrencilerin harçlıklarıyla destek olduğu kampanya, öğretmenlerin ve Manyas halkının desteği ile çığ gibi büyüdü. Kampanyada 1500 adet gıda kolisi hazırlandı. Gıda kolileri, Manyas Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Başaran, 5 öğretmen ve 18 de öğrenci tarafından Elbistan’a getirilerek konteyner kentlerdeki depremzedelere dağıtıldı.

‘Manyas’tan Elbistan’a Gönül Hattı’ projesiyle ilgili değerlendirme yapan Manyas Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Başaran, 6 Şubat’ın acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

“Elbistanlılarla ‘tek yürek’ olmaya, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye ve yaraları sarmaya geldik’ diyen Başaran, “Buradaki acılara bir nebze olsun ortak olursak, yaraları sarabilirsek ne mutlu bize. Her ne kadar aynı coğrafyada yaşamasak da kader birliği yapmış insanlar olarak kalplerimizin birlikte attığını göstermek istedik. Bu çalışmada bizzat yer alan kocaman yürekli öğrencilerimize, okul idaremize, öğretmenlerimize, velilerimize ve kadirşinas Manyas halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde başka projelerde de ‘tek yürek’ olacağız” ifadelerini kullandı.

Gıda kolisi dağıtımına eşlik eden Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Koordinatör Müdürü Abdullah Paksoy da, bu anlamlı ve özel çalışmada katkı sunan herkese teşekkür etti.