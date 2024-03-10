10 Mar 2024 - 11:25- Güncel G:

Uzağı yakın edip Manyas’la Elbistan arasında gönülleri birleştirdiler

ABONE OL Google News Sayfamız

Balıkesir/Manyas Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından başlatılan ‘Manyas’tan Elbistan’a Gönül Hattı’ projesi, uzakları yakın edip gönülle...

Uzağı yakın edip Manyas’la Elbistan arasında gönülleri birleştirdiler mask
Uzağı yakın edip Manyas’la Elbistan arasında gönülleri birleştirdiler
Uzağı yakın edip Manyas’la Elbistan arasında gönülleri birleştirdiler
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Balıkesir/Manyas Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından başlatılan ‘Manyas’tan Elbistan’a Gönül Hattı’ projesi, uzakları yakın edip gönülleri birleştirdi.

Manyas halkının da büyük katkı sunduğu proje çerçevesinde hazırlanan 1500 gıda kolisi öğrenciler ve öğretmenler tarafından Elbistan’daki depremzedelere dağıtıldı.

Manyas Anadolu Lisesi öğretmeni Kubilay Soylu’nun koordinesinde "Manyas’tan Elbistan’a Gönül Hattı" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elbistan’daki depremzedeler için bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Öğrencilerin harçlıklarıyla destek olduğu kampanya, öğretmenlerin ve Manyas halkının desteği ile çığ gibi büyüdü. Kampanyada 1500 adet gıda kolisi hazırlandı. Gıda kolileri, Manyas Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Başaran, 5 öğretmen ve 18 de öğrenci tarafından Elbistan’a getirilerek konteyner kentlerdeki depremzedelere dağıtıldı.

‘Manyas’tan Elbistan’a Gönül Hattı’ projesiyle ilgili değerlendirme yapan Manyas Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Başaran, 6 Şubat’ın acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

“Elbistanlılarla ‘tek yürek’ olmaya, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye ve yaraları sarmaya geldik’ diyen Başaran, “Buradaki acılara bir nebze olsun ortak olursak, yaraları sarabilirsek ne mutlu bize. Her ne kadar aynı coğrafyada yaşamasak da kader birliği yapmış insanlar olarak kalplerimizin birlikte attığını göstermek istedik. Bu çalışmada bizzat yer alan kocaman yürekli öğrencilerimize, okul idaremize, öğretmenlerimize, velilerimize ve kadirşinas Manyas halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde başka projelerde de ‘tek yürek’ olacağız” ifadelerini kullandı.

Gıda kolisi dağıtımına eşlik eden Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Koordinatör Müdürü Abdullah Paksoy da, bu anlamlı ve özel çalışmada katkı sunan herkese teşekkür etti.

10 Mar 2024 - 11:25 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

DUYURU

Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.

GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM

Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL