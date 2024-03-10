Hayrat İnsani Yardım Derneği, 2 bin kişilik iftar sofrası kuracak

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilciliği, MÜSİAD ve DEİK Konteyner Kentleri’ndeki depremzedeler için ramazan boyunca 2 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için canla başla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) başında gelen Hayrat İnsani Yardım Derneği, kuracağı 2 bin kişilik iftar sofrasıyla ramazanın bereketini depremzedelerle paylaşacak.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, ’11 ayın sultanı’ ramazanda afetzedelerle kardeşlik sofrasında buluşacaklarını söyledi.

Depremin ilk gününden beri sahada olduklarını ve afetzedelerin her türlü yardımına koştuklarını hatırlatan Kara, günlük 2 bin kişiye iftar yemeği vermek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl ramazan ayı boyunca açık pazar alanında iftar sofrası açtıklarını hatırlatan Kara, 11 Mart’taki ilk iftarla birlikte de MÜSİAD ve DEİK Konteyner Kentleri’nde yemek ikramına başlayacaklarını dile getirdi.

‘İyiliğe sözümüz var’ diyen Kara, şöyle konuştu:

“Afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve huzur içerisinde ramazan geçirmelerini sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Günlük olarak 2 bin hemşerimizle iftar soframızı paylaşacağız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Mutfağımızda pişecek yemekler, iftar öncesinde konteynerlere tek tek dağıtılacak. Bu ramazanda da gönüllerde de, iftarda da afetzede kardeşlerimizle bir ve beraber olacağız. Birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın simgesi olan ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak da diğer yardım çalışmalarımıza da ara vermeden devam edeceğiz.

Bu çalışmaların yapılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz.”