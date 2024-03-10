10 Mar 2024 - 11:15- Güncel G:

Hayrat İnsani Yardım Derneği, 2 bin kişilik iftar sofrası kuracak

ABONE OL Google News Sayfamız

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilciliği, MÜSİAD ve DEİK Konteyner Kentleri’ndeki depremzedeler için ramazan boyunca 2 bin kişilik iftar yem...

Hayrat İnsani Yardım Derneği, 2 bin kişilik iftar sofrası kuracak mask
Hayrat İnsani Yardım Derneği, 2 bin kişilik iftar sofrası kuracak
Hayrat İnsani Yardım Derneği, 2 bin kişilik iftar sofrası kuracak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilciliği, MÜSİAD ve DEİK Konteyner Kentleri’ndeki depremzedeler için ramazan boyunca 2 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için canla başla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) başında gelen Hayrat İnsani Yardım Derneği, kuracağı 2 bin kişilik iftar sofrasıyla ramazanın bereketini depremzedelerle paylaşacak.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, ’11 ayın sultanı’ ramazanda afetzedelerle kardeşlik sofrasında buluşacaklarını söyledi.

Depremin ilk gününden beri sahada olduklarını ve afetzedelerin her türlü yardımına koştuklarını hatırlatan Kara, günlük 2 bin kişiye iftar yemeği vermek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl ramazan ayı boyunca açık pazar alanında iftar sofrası açtıklarını hatırlatan Kara, 11 Mart’taki ilk iftarla birlikte de MÜSİAD ve DEİK Konteyner Kentleri’nde yemek ikramına başlayacaklarını dile getirdi.

‘İyiliğe sözümüz var’ diyen Kara, şöyle konuştu:

“Afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve huzur içerisinde ramazan geçirmelerini sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Günlük olarak 2 bin hemşerimizle iftar soframızı paylaşacağız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Mutfağımızda pişecek yemekler, iftar öncesinde konteynerlere tek tek dağıtılacak. Bu ramazanda da gönüllerde de, iftarda da afetzede kardeşlerimizle bir ve beraber olacağız. Birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın simgesi olan ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak da diğer yardım çalışmalarımıza da ara vermeden devam edeceğiz.

Bu çalışmaların yapılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz.”

10 Mar 2024 - 11:15 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

DUYURU

Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.

GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM

Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL