Başkan adayı Bölükbaşı, muhtar adayları ile buluştu

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, Büyükyapalak Mahallesi’ndeki muhtar adayları ile bir araya geldi.

Baba ocağı olan Büyükyapalak’taki muhtar adayları ve mahalle sakinlerinin şahsına gösterdiği teveccüh ve desteğin önemine değinen başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, “Bu toprakların derdiyle dertlenen herkesle omuz omuza olacağız” dedi.

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı, Mustafa Bölükbaşı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla modern bir kent hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını ve bu süreçte de en büyük destekçilerinin muhtarlar olduğunu söyledi.

‘Ayrım olmadan şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz’ diyen Bölükbaşı, “Baba ocağım, doğup büyüdüğüm mahallemde muhtar adaylarımızla bir araya geldik. Muhtar adaylarımız da demokrasinin bir gereği olarak seçime giriyorlar. 31 Mart’ta bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bu şehri kalkındırıp yeniden ihya ederken muhtarlarımızla omuz omuza olacağız. 93 mahallemizde hiç kimseyi ötekileştirmeden eşit hizmet anlayışı ile el değmedik yer bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.